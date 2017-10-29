لوف يكشف حقيقة تدريبه لبايرن ميونيخ بعد المونديال

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قال مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، إنه لا يخطط للرحيل عن المنتخب الألماني عقب المشاركة في مونديال روسيا 2018، من أجل تولي تدريب بايرن ميونيخ، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".



وأثيرت تكهنات حول احتمالية تولي لوف القيادة الفنية للعملاق البافاري خلفًا للمدرب المؤقت الحالي للفريق يوه هاينكس الذي سيتيمر في عمله حتى نهاية الموسم.



وأضاف المدير العالم للمنتخب الألماني أوليفر بيرهوف، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن هناك احتمالية لتولي لوف تدريب بايرن ميونيخ، ليؤكد لوف على رغبته في احترام تعاقده مع المنتخب الألماني والذي ينتهي عقب المشاركة في يورو 2020.



وأكد لوف على أنه لم يفكر في تدريب بايرن ميونيخ مطلقًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رغبته في تدريب أحد الأندية عقب انتهاء مهمته مع المنتخب الألماني حيث يرغب في التدريب بشكل يومي، ولكنه لن يفكر في هذا الأمر قبل إنتهاء تعاقده مع الاتحاد الألماني لكرة القدم في عام 2020.



يذكر أن بايرن ميونيخ تمكن من اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني أمس بالفوز على لايبزيج بثنائية نظيفة وبفارق 3 نقاط عن أقرب الملاحقين بروسيا دورتموند والذي خسر بدوره أمام هانوفر بنتيجة 4-2.

