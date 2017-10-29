ريال مدريد يرحل إلى كتالونيا للإبقاء على حظوظه في «الليجا»

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تستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل ريال مدريد الثالث برصيد 20 نقطة لمواجهة جيرونا الـ15 برصيد 9 نقاط في مباراة تحاط بالغموض في ظل الأوضاع غير المستقرة في إقليم كتالونيا التابع له نادي جيرونا، وذلك بعدما أعلن البرلمان الكتالوني أول أمس انفصاله عن إسبانيا.



ويعول الريال في مباراة اليوم على تاريخه أمام الفرق الصاعدة للمرة الأولى في تاريخها للدوري الإسباني، حيث لم يخسر المرينجي أمامها في أي مباراة منذ 27 عامًا وتحديدًا منذ الخسارة أمام ريال بورجوس بنتيجة 2-1 في موسم 1990- 1991.



وتغلب الريال منذ تلك الهزيمة على كل من ألباسيتي وكومبوستيلا قبل أن يتعادل مع ميريدا وإكسترمادورا قبل الفوز على فياريال ونومانسيا وخيتافي وخيريز وإيبار وليجانيس.



بينما خسر ريال مدريد بشكل عام أمام فرق تشارك للمرة الأولى في الدوري الإسباني في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه، وذلك أمام إسبانيول وأريناس وأوفيدو ومورسيا وسرقسطة وديبورتيفو ورايو وقادش.

