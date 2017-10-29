أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ريال مدريد يرحل إلى كتالونيا للإبقاء على حظوظه في «الليجا»

Google+ Print
ريال مدريد يرحل إلى كتالونيا للإبقاء على حظوظه في «الليجا» ريال مدريد يرحل إلى كتالونيا للإبقاء على حظوظه في «الليجا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل ريال مدريد الثالث برصيد 20 نقطة لمواجهة جيرونا الـ15 برصيد 9 نقاط في مباراة تحاط بالغموض في ظل الأوضاع غير المستقرة في إقليم كتالونيا التابع له نادي جيرونا، وذلك بعدما أعلن البرلمان الكتالوني أول أمس انفصاله عن إسبانيا.
 
ويعول الريال في مباراة اليوم على تاريخه أمام الفرق الصاعدة للمرة الأولى في تاريخها للدوري الإسباني، حيث لم يخسر المرينجي أمامها في أي مباراة منذ 27 عامًا وتحديدًا منذ الخسارة أمام ريال بورجوس بنتيجة 2-1 في موسم 1990- 1991.
 
وتغلب الريال منذ تلك الهزيمة على كل من ألباسيتي وكومبوستيلا قبل أن يتعادل مع ميريدا وإكسترمادورا قبل الفوز على فياريال ونومانسيا وخيتافي وخيريز وإيبار وليجانيس.
 
بينما خسر ريال مدريد بشكل عام أمام فرق تشارك للمرة الأولى في الدوري الإسباني في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه، وذلك أمام إسبانيول وأريناس وأوفيدو ومورسيا وسرقسطة وديبورتيفو ورايو وقادش.
 

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

محافظة المنيا ترفض بيان مكاريوس: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم

محافظة المنيا ترفض بيان مكاريوس: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم

خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»

خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»