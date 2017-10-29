إحالة معلم ضرب تلميذا بـ"خرطوم" للتحقيق

أسيوط - أسامة صديق:

أحال صلاح فتحي بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، معلم تربية رياضية بمدرسة عزبة فراج دويك التابعة لإدارة الغنايم التعليمية للتحقيق، وخصم 3 أيام من راتبه، وذلك لمعاقبته تلميذا بالضرب بـ"خرطوم".

وقال وكيل الوزارة، إن العقاب بالضرب في المدارس مرفوض أيا كان نوعه لأنه أسلوب غير تربوي، وله آثاره العكسية والسلبية على الطلاب، في حياتهم الصحية والنفسية والاجتماعية وتحصيلهم العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة منعت تعدي المعلمين بالضرب بشكل نهائي على الطلاب، أو الإمساك بالعصا داخل المدرسة.

وأوضح الدكتور أحمد عمار، مدير إدارة الغنايم التعليمية، أنه فور علمه بالواقعة توجه إلى المدرسة وحضر طابور الصباح، وبمشاهدة الفيديو تبين أن معلم التربية الرياضية بالمدرسة "م.م.أ" هو من ضرب الطالب، وعليه تقرر إحالة الموضوع للشؤون القانونية ومجازاة المعلم بخصم 3 أيام من راتبه والتنبيه بعدم التكرار وعدم استعمال العنف والضرب.

وأشار مدير الإدارة، إلى أن هذه المدرسة تعد من المدارس التى تتسم بالانضباط وتحقق مراكز متقدمة دائما كما أن المعلم نفسه من المعلمين المتميزين والمشهورين بحسن الخلق.

كان مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لمعلم بمدرسة ابتدائية بأسيوط يضرب تلميذا بخرطوم على يده.