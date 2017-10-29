محافظ الوادي الجديد: طفرة في الخدمات لجذب مزيد من الاستثمارات للواحات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات تستهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير شبكة الطرق، وقريبًا سيجري تشغيل مطار الخارجة ومطار الداخلة، وإحياء خط سكة حديد أبو طرطور سفاجا بطول 600 كيلو متر، كما جرى إقامة 57 برج اتصالات جديدة، حسنت كثيرًا شبكة الاتصالات في الوادي الجديد.

وأضاف الزملوط، خلال كلمته في المؤتمر الأول لصناعة النخيل، والذي تنظمه نقابة المهندسين، أن الدولة تسعى بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار في الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن أي مستثمر يرغب في الاستثمار في الوادي الجديد ليس علية إلا التقدم برغبته تلك للمحافظة التي ستتولى إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة مع الوزارات المعنية نيابة عن المستثمر، مشيرًا إلى أن الاستثمار الزراعي والصناعي، وتوليد الطاقة الشمسية كلها مجالات واعدة في الوادي الجديد.

وقال الزملوط، إن في المحافظة 400 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان، وخلال الأسابيع الأخيرة تم عبر مزاد عام تخصيص 27 ألف فدان لمستثمرين جادين وخلال شهر نوفمبر المقبل، سيتم مزاد آخر لتخصيص 50 ألف فدان آخر.

وأضاف المحافظ، أن مجموعة من شباب المهندسين نجحوا خلال الفترة الأخيرة في تشييد 10 آبار مستخدمين الطاقة الشمسية، وهو ما يوفر فرص عمل عديدة لمهندسي المحافظة، مشيرًا إلى حرص مسؤولي المحافظة على مواجهة البطالة بين جميع سكان لوادي الجديد.