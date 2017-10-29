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بالصور - محافظ بورسعيد: إنشاء ممشى سياحي ونافورة راقصة خلف حديقة المنتزة

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مصراوي Masrawy

بالصور - محافظ بورسعيد: إنشاء ممشى سياحي ونافورة راقصة خلف حديقة المنتزة

03:24 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إنه سيتم تطوير المنطقة خلف حديقة المنتزة بالكامل بداية من حديقة الشاطئ حتى مجمع المطاعم.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة المعنية، بسرعة تنفيذ مخطط تطوير المنطقة الذي يشمل ممشي سياحي، نافورة راقصة، ومسرح مكشوف يسع لأكثر من ألف مشاهد، بالإضافة إلى تطوير مداخل الطريق من الجانبين، وعمل "لاند سكيب" متكامل وأشجار بشكل جمالي.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المحافظة ستشهد طفرة سياحية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بدأتها بالفعل من خلال عدة خطوات منها، تطوير الشاطئ والحدائق ووضع حجر أساس مشروع سياحي تجاري ترفيهي متكامل بمنطقة الديبة، بهدف توفير فرص عمل للشباب وانعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة، لمواكبة مع المشروعات العملاقة بشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية الضخمة التي تضخ استثماراتها بجنوب وغرب المحافظة، ما يساهم في تحول المحافظة إلى قلعة سياحية صناعية تجارية تجعلها قاطرة التنمية لمصر.

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