9 نوفمبر.. نظر طعن وزير الري الأسبق على حُكم سجنه 7 سنوات

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة النقض، جلسة 9 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحبس وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 7 سنوات لكل منهما، فى اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37.126 مليار جنيه، من المال العام.