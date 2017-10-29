البورصة تربح 3.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

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أغلقت مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات جلسات اليوم، الأحد، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه، ليصل إلى 773.4 مليار جنيه، فى مقابل 769.9 مليار جنيه خلال تعاملات الخميس الماضى.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى إي جى إكس 30 نحو 0.49%، ليسجل 14033.75 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جى إكس 70 بنسبة نحو 0.45% ليسجل نحو 780.05 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا إي جى إكس 100 بنسبة نحو 0.39% ليسجل نحو 1750.87 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى شراء 870.8 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء أيضا بصافى شراء 90.8 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بصافى بيع 126 مليون جنيه، فى حين اتجهت تعاملات المؤسسات والأفراد للبيع.