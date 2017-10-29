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ضبط مسؤول بديوان محافظة الأقصر لاستيلائه على المال العام

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ضبط مسؤول بديوان محافظة الأقصر لاستيلائه على المال العام ضبط مسؤول بديوان محافظة الأقصر لاستيلائه على المال العام

التحرير

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كتبت - أماني خيري:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، اليوم الأحد، من ضبط مسؤول بديوان المحافظة؛ لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

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معلومات وردت أن "ز. ن."، مدير الإدارة العامة للصيانة والشبكات بديوان المحافظة، استولى على مبالغ مالية، وعمل على تسهيل استيلاء آخرين على مبالغ حكومية دون وجه حق كانت مخصصة كبنود مكافآت لمراكز التدريب؛ مستغلا وظيفته.

تم ضبط المتهم، وأحيل إلى نيابة الأقصر تحت إشراف المستشار يوسف أبو زيد رئيس نيابة الأقصر، والمستشار أحمد المقصود، المحامي العام لنيابات الأقصر.

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التحرير

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