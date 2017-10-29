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محافظ الإسكندرية يكشف مصير العقارات المتضررة من حريق مصنع البويات

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محافظ الإسكندرية يكشف مصير العقارات المتضررة من حريق مصنع البويات محافظ الإسكندرية يكشف مصير العقارات المتضررة من حريق مصنع البويات

التحرير

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قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن تقرير اللجنة الهندسية التي عاينت العقارات الثلاثة المتضررة من حريق مصنع بويات العجمي، أوصى بالترميم الشامل للعقارات.

كما أوصت اللجنة بهدم المصنع بأكمله إلى سطح الأرض والمبنى الإداري؛ لعدم الجدوى من الترميم وخطورته على الأرواح، مشيرا إلى أن اللجنة ضمت استشارين بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومديرية الإسكان، وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارات الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

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وأكد "سلطان"، بدء أعمال الترميم اليوم الأحد، والتشديد على المسؤولين عنها بسرعة إنجاز الأعمال على أعلى مستوى لعودة المواطنين إلى منازلهم.

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وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني من قبل حي العجمي؛ للمساهمة في أعمال الترميم، مشيرًا إلى أن الحي شارك في رفع المخلفات الناتجة عن الحريق خلال الأيام الماضية.

 

 

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التحرير

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