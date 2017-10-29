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مدير أمن سوهاج يتفقد موقع السطو على سيارة بريد (صور)

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مدير أمن سوهاج يتفقد موقع السطو على سيارة بريد (صور) مدير أمن سوهاج يتفقد موقع السطو على سيارة بريد (صور)

التحرير

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تفقد اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم الأحد، موقع السطو على سيارة تابعة لهيئة البريد بالطريق الزراعي، والاستيلاء على 350 ألف جنيه.

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وتبين أنه أثناء توجه السيارة رقم 2894 هـ ب أ "سوزوكي فان" تابعة لمنطقة بريد سوهاج قيادة محمد رشاد، لتوزيع مبلغ 400 ألف جنيه على مكاتب البريد الفرعية، أطلق مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل النار في الهواء، واستيقاف السيارة.

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وحسب التحرات، استولى الجناة على مبلغ 350 ألف جنيه، و2 ماكينة صرف يدوي خاصة بمكتبي بريد سفلاق والصوامعة، وفروا هاربين.

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ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث؛ لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمين وضبطهم، وإعادة المسروقات.

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التحرير

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