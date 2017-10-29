مدير أمن سوهاج يتفقد موقع السطو على سيارة بريد (صور)

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تفقد اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم الأحد، موقع السطو على سيارة تابعة لهيئة البريد بالطريق الزراعي، والاستيلاء على 350 ألف جنيه.

وتبين أنه أثناء توجه السيارة رقم 2894 هـ ب أ "سوزوكي فان" تابعة لمنطقة بريد سوهاج قيادة محمد رشاد، لتوزيع مبلغ 400 ألف جنيه على مكاتب البريد الفرعية، أطلق مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل النار في الهواء، واستيقاف السيارة.

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وحسب التحرات، استولى الجناة على مبلغ 350 ألف جنيه، و2 ماكينة صرف يدوي خاصة بمكتبي بريد سفلاق والصوامعة، وفروا هاربين.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث؛ لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمين وضبطهم، وإعادة المسروقات.