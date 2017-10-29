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المواظبة على ممارسة الرياضة تحسن الأداء الجنسي للزوجين

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مصراوي Masrawy

المواظبة على ممارسة الرياضة تحسن الأداء الجنسي للزوجين

03:21 م الأحد 29 أكتوبر 2017

المواظبة على ممارسة الرياضة تحسن الأداء الجنسي للزوجين

المواظبة على ممارسة الرياضة تحسن الأداء الجنسي للز

كتبت- بسمة أبوطالب:

ذكر موقع "dilei" الإيطالي، المختص بصحة وجمال المرأة، أن ممارسة التمارين الرياضية والمواظبة عليها، يمكن أن يساعد على تحسين الأداء الجنسي للزوجين.

إن ممارسة الجري من حين لآخر، من أفضل أنواع الأنشطة البدينة التي تساعد على تحسين أداء الزوجين جنسيًا، لأنها تعمل على تنشيط الجسم، وتدفق الدم فى كل أنحائه، يؤدي الشعور بالراحة والرضا عن شكل الجسد، إلى زيادة شعور كلا الطرفين بالثقة بالنفس.

بالإضافة إلى أن رياضة ركوب الدراجة أو السباحة، بديلان رائعان لتقويتة عضلات الجسم.

وحسب ما ذكره الموقع، فإن ممارسة الزوج لتمارين اللياقة البدنية، تعمل على تحفيز وتنشيط أدائه الجنسي، وممارسة الزوجة لرياضة اليوجا، يساعد في مرونة جسمها وتقوية رجليها، ومن ثم تقليل الشعور بالقلق والتوتر، وبالتالي تحسُن الحالة المزاجية للطرفين، مما يعمل على تعزيز الرغبة الجنسية لديهما، ومن ثم التمتع بعلاقة حميمية صحية.

 

وقال الدكتور"حسام صالح" -استشاري العلاقات الأسرية- لـ"مصراوي": إن ممارسة الرياضات المختلفة مثل الجري، المشي، والسباحة، مفيد للزوجين، لأنها تساعد على تحسين صحة الجسم عامًة والحالة المزاجية خاصًة،

وأضاف "حسام"، أن المواظبة على ممارسة الرياضة، تُنشط الدورة الدموية، وبالتالي، ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الأداء الجنسي للزوجين، ومن ثم شعور الطرفين بالرضا.

 

 

 

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مصراوي Masrawy

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