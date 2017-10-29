تعرف على سر اللون الأخضر للسابورة المدرسية

كتبت - ريم ياسر:

هل سألت نفسك يومًا لماذا تتلون جميع الألواح الخشبية "السابورة" فى المدارس باللون الأخضر؟. إن كانت تلك الظاهرة قد لفتت انتباهك من قبل فإليك السبب الحقيقي.

بدأ لون السابورة يتغير من اللون الاسود إلى الأخضر فى فترة الستينات، حيث كان الأسود هو اللون الشائع قديمًا للسابورة فى المدارس المختلفة، و وفقاً لموقع "ريدرز دايجست" اثبتت دراسة إنجليزية أن اللون الأخضر أفضل من الأسود للسابورة.

أوضحت تلك الدراسة أن السبب يعود إلى تغليف اللوح بمادة المينا الخزفية خضراء اللون بدلًا من الغطاء الأسود.

وأشارت الدراسة إلى أن مادة المينا الخزفية هي أقل تكلفة و هشاشة من الألواح السوداء، كذلك أن اللون الأخضرأكثر تحملًا للكتابة بالطباشير، أيضاً يسهل تنظيفه عن الألواح السوداء، ولا يترك بقعًا بيضاء من أثر الطباشير و أيضاً أخف وزنًا. لذلك أصبحت السبورة خضراء اللون جزءًا رئيسيًا من أغلب الفصول التعليمية حتي يومنا هذا.