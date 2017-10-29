مؤسس "علشان تبنيها" عن التوقيعات: سنحقق رقمًا يعبر بصدق عن شعبية الرئيس

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور أحمد الخطيب، مؤسس حملة علشان تبنيها، إن أعداد الاستمارات التي تم جمعها تعبر عن شعبية الرئيس، لافتا إلى جمع هذه التوقيعات خلال شهر واحد فقط، ولم تكثف الحملة من وجودها بشكل كبير في الشارع.

وأوضح الخطيب، في تصريحات لمصراوي، الأحد: "إذا سارت الحملة بهذا المعدل لحين فتح انتخابات الرئاسة، سنحقق رقمًا يعبر بصدق عن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشارع".

وأشار مؤسس "علشان تبنيها"، إلى تغطية الحملة لجميع محافظات مصر، وعملها بشكل دؤوب، سواء على مستوى منسقي الحملة أو على مستوى القوى والحركات السياسية المؤيدة لها.

وأكد الخطيب، أن هدف الحملة يتمثل في انصياع الرئيس السيسي لمطلب الشعب المصري، والترشح لانتخابات ٢٠١٨.