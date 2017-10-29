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"الحياة": انطلاقة غير مسبوقة لبرنامج عماد الدين أديب أوائل العام المقبل

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مصراوي Masrawy

"الحياة": انطلاقة غير مسبوقة لبرنامج عماد الدين أديب أوائل العام المقبل

03:19 م الأحد 29 أكتوبر 2017

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت قنوات الحياة، تحت إدارتها الجديدة "مجموعة تواصل الإعلامية"، اليوم الأحد، عن انضمام الإعلامي عماد الدين أديب إلى فريق عملها، ليطل على الجمهورها من خلال برنامج يومي جماهيري جديد ومتميز.

وأوضحت القناة، في بيان لها الأحد، أن انضمام عماد الدين أديب لها يشكل إضافة قوية وأساسية في خطتها الطموحة لتطوير برامجها ولتحقيق هدفها في الصدارة في نسب المشاهدة، والإعلان على مستوى والعالم العربي.

وأعرب شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل التي تمتلك وتدير مجموعة قنوات الحياة عن سعادته بانضمام الإعلامي عماد الدين أديب لتقديم برنامج يومي ورئيسي في القناة، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة أديب على إضافة كبرى للقنوات.

وأشار خالد إلى أن القناة ستسعى من خلال خطتها الجديدة لإنتاج محتوى إعلامي رفيع المستوى يعيد للجمهور متعة المشاهدة.

من جانبه، أعرب الإعلامي عماد الدين أديب عن سعادته بالانضمام إلى قناة ناجحة وعريقة مثل الحياة، في ظل الإدارة الجديدة والتعاون مع بقية الزملاء والزميلات الذين يعملون بها لتحقيق قفزة حقيقية في المحتوى الإعلامي وإعادة الاحترام والبهجة بشكل محترف إلى الجمهور، خاصة في هذه المرحلة المليئة بالتحديات الداخلية والخارجية.

وأعلنت الدكتورة هاله سرحان، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أن البرنامج الجديد الذي من المنتظر أن ينطلق على شاشة الحياة في أوائل العام المقبل سيكون انطلاقة غير مسبوقة وسيغير شكل برامج الحوار المذاع على الهواء.

وأشارت "سرحان" إلى أن خبرة الإعلامي عماد الدين أديب ستدعم الشاشات المصرية في استعادة ريادتها في العالم العربي من خلال تقديم خدمة إعلامية وصيغة عاقلة، ومحترمة تحقق المزج بين الإمتاع والمعرفة.

حضر المؤتمر كوكبة من الإعلاميين والصحفيين منهم: "مجدي الجلاد، وعمرو الليثي، ووائل الإبراشي، وعادل أديب، وجمال عنايت، وعبده زينة، ونبيل رشوان"، وهالة سرحان، رئيس شبكة قنوات الحياة، وشريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل. وقال شريف خالد، رئيس مجلس إدارة تواصل، إن المجموعة تقدر انضمام الإعلامي عماد الدين أديب، إلى فريق عملها، مؤكدًا أنه على ثقة بأنه سوف يكون إضافة كبيرة للقناة. وشدد خالد، حرصه الشخصي والقناة على تقديم جميع الإمكانيات لإنجاح البرنامج الجديد.

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