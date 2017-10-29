"علشان تبنيها": ٢٢٠ نائبًا برلمانيًا يشاركون في الحملة

القاهرة- مصراوي:

قال النائب كريم سالم، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حملة علشان تبنيها، إن الحملة نجحت في ضم أكثر من ٢٢٠ نائبًا برلمانيًا لها، حيث يدعمون الحملة من خلال مقراتهم.

وأوضح سالم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، أن مشاركة الموقعين كانت أكثر من رائعة، لافتا إلى رغبة فئات عمرية مختلفة في توقيع الاستمارة.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم "علشان تبنيها"، أن جمع الاستمارات لم يكن سهلا، مشيرًا إلى أن تأخر الحملة في الإعلان عن أعداد الموقعين حتى يتم التأكد من دقة وصحة الأرقام.