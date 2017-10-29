قرقاش: سفينة قطر "مثقوبة غارقة".. والهجوم على السعودية والإمارات "توجّه يائس"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن توجّه قطر للإعلام الغربي والهجوم على المملكة العربية السعودية والإمارات في هذه المرحلة "توجّه يائس"، وعلى الشقيق أن يقبل عُزلته عن محيطه دون تباكٍ، وذلك تعليقًا على الحديث التليفزيون الذي أجراه رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، مُدافعًا عن تنظيم الحمدين.

وكتب قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، " الإستنتاج الخاطئ للشقيق المرتبك أن حلّ أزمته بالمزيد من الإعلام، ١٢٠دقيقة مع الماضي المسؤول عن الغدر، ٦٠ دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار".

وأضاف أن "انحسار الاهتمام الدولي بأزمة الشقيق المرتبك يقلقه، فالسيادة التي أسس عليها مظلوميته سفينة مثقوبة غارقة، آن الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه". وتابع: "الإشكالية الحقيقية في طبيعة النصح والناصح، فهو ضائع بين المكابر والمدافع عن سجل الغدر والتطرف والغريب الذي يخوض معاركه على حساب المرتبك".

وأجرى تليفزيون قطر حديثًا مع بن جاسم -الذي تصفه صحف الخليج بـ"عرّاب الخراب العربي"- تم بثّه ليل الأربعاء/ الخميس، تناول عددًا من القضايا الخليجية والإقليمية، انطوت على الدفاع عن تنظيم الحمدين والتأكيد على أن ما يجري تجاه قطر من قبل جيرانها الخليجيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر قد يكون الغرض منه "فرض سياسة معينة في المنطقة وجعل قطر تنشغل بهذا الخلاف لفرض هذه السياسة".

وقال الشيخ حمد: "لا نريد أن نتشارك، فقط عليهم أن يحيطونا علما، وقطر ليس لديها ما يمنع مشاركتهم.. لقد شاركنا معهم في اليمن دون أن نعرف سبب القتال، وشاركنا في سوريا، وعندما دمرت سفارة المملكة (العربية السعودية) في إيران سحبنا سفيرنا وعملنا ما عملوه (فعلوه)". وأوضح أن قطر "قامت بكل ما طلب منها.. لماذا لا تطرح قضايا السلام والمتدينين الإسلاميين ضمن مجلس التعاون وتناقش؟!".

وتابع :"لماذا قاطعنا العراق كل هذه السنوات، لأن سياسة المملكة لا اتصال مع العراق، ثم هم ذهبوا واتصلوا بالعراق فهل تمت مشاورة أحد في مجلس التعاون بأنهم سيقومون بهذه الخطوة مع إن الكل كان سيرحب بها". وأشار المسؤول القطري السابق إن عودة العلاقات بين السعودية والعراق "خطوة جيدة وكان يجب أن تتم منذ فترة طويلة.. العراق يجب أن يعود إلى الحضن العربي والخليجي".

واختتم الشيخ حمد بن جاسم حديثه قائلا إنه :"ليس هكذا تحل الأزمة الخليجية"، داعيًا إلى إنهاء الأزمة "المخجلة" -بحسب تعبيره- لكل الخليجيين بالعقل والحكمة، وقال "أعول على الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أن يأخذ زمام المبادرة بما للمملكة من مكانة بأن يتم تجاوز الأزمة بأسلوب نعرفه نحن وليس بأسلوب يريده البعض أن يعملوه ولن ينجح، وحتى وإن نجح فهو هزيمة".

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وسط تعنّت من جانب الدوحة، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

وأخذت الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.