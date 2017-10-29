العثور على بيانات سفر ملكة بريطانيا في "يو إس بي" في الشارع

لندن- (أ ش أ):

تحقق سلطات مطار هيثرو في لندن في واقعة العثور على وحدة ذاكرة "يو إس بي" ملقاة على قارعة الطريق تحوي بيانات أمنية حساسة للمطار، أبرزها المسار الذي تسلكه الملكة إليزابيت لدى توجهها إلى المطار.

وقالت صحيفة "التليجراف" إن وحدة الذاكرة احتوت على 76 ملفا لخرائط ووثائق مقصور تداولها وقد اكتشفها أحد المارة ملقاة على الطريق شمال لندن وسلمها لأحد صحفييها، بعد أن اطلع عليها وتمكن من الوصول من خلالها إلى 5ر2 جيجا بايت من البيانات منها 174 مستندا غير مشفر أو محمي بكلمة سر، وبعضها مؤشر عليه بعبارات "خاص" و"مقصور التداول"، فقام بتسليمها لأحد صحفيي صحيفة "صن داي ميرور" التي كشفت عن ذلك.

وكشفت الصحيفة عن أن وحدة الذاكرة تحوي معلومات تفصيلية دقيقة عن المسار الذي يسلكه موكب الملكة إليزابيث الثانية إلى المطار والتدابير الأمنية التي تحيط بذلك، وبيانات مماثلة عن مسارات وزراء في الحكومة البريطانية وشخصيات أجنبية كبيرة.

كما ذكرت أنها تحوي كذلك معلومات حساسة أخرى مثل جدول مواعيد الدوريات الأمنية التي تعمل على تأمين المطار من الهجمات الإرهابية وأنواع بطاقات الهوية اللازمة للدخول إلى الأماكن المحظور دخولها، علاوة على خرائط للجناح الملكي في المطار والذي تستخدمه الملكة ووزراء الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن متحدثين باسم المطار قولهم إنه تم فتح تحقيق داخلي في واقعة تسريب البيانات، كما تمت مراجعة الخطط الأمنية في ضوء الواقعة، مشيرين إلى أن أهم أولويات المطار هي سلامة وأمن مسافريه والعاملين به.

كما قالت مصادر بالمطار إن تدابير تأمين الطيران في مطار هيثرو وفي المملكة المتحدة تعد من بين التدابير الأكثر صرامة على مستوى العالم في هذا المجال، وستظل السلطات يقظة للتهديدات التي تتطور طبيعتها باستمرار وذلك من خلال تحديث الإجراءت يوميا، كما تم فتح تحقيق داخلي للكشف عن كيفية حدوث ذلك ويجري اتخاذ خطوات لمنع حدوث أمر مشابه في المستقبل.