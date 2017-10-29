الجبير: السعودية تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية

الرياض - ( د ب أ):

بدأت في الرياض اليوم الأحد، أعمال اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وترأس الاجتماع، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية "واس"، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ورئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول عبدالرحمن بن صالح البنيان.

وأكد الجبير، في مستهل الاجتماع، على ضرورة الحل وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، قائلا إن "السعودية تتعامل بجدية مع تحديات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وفي إطار الحلول للأزمة اليمنية دعمنا المساعي الدولية التي يقودها مبعوث الأمين العام".

وأضاف "عندما نتحدث عن اليمن وتحالفنا لدعم الشرعية علينا أن نتذكر حرب ميليشيات الحوثي وصالح على استقرار هذا البلد واختطافهم له وما فعلوه من جرائم بحق الشعب اليمني الشقيق وتعدي هذه الميليشيات على أمن جيران اليمن خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديدهم المتواصل لأمن المنطقة".

وأكد أنه "ما كان لهذه الميليشيات الاستمرار في ممارستها لولا دعم الراعي الأكبر للإرهاب في العالم "النظام الإيراني" الذي أراد تغيير وجه اليمن, وأن إيران تهرب السلاح للحوثي وصالح في خرق فاضح للقرارات الدولية, كما تهدم كل مساعي الحل في اليمن وأدت إلى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات".

وقال :"سنساند الشعب اليمني كما كنا دوما، وننظر بأمل إلى مرحلة إعادة الإعمار في اليمن، ليعيش شعبه أمنا، ويعمل من أجل تنمية بلاده، وأن نضمن لأطفال اليمن وشبابه حياة مليئة بالأمن والسلام"