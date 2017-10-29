بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين حادث منطقة الأبيار

القاهرة – (مصراوي):

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي أدت الى قتل 36 شخصًا على الأقل ووجدت جثثهم في منطقة الابيار.

ودعت البعثة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إلى إجراء تحقيق فوري لجلب الجناة للعدالة.

وعثرت السلطات الليبية في مدينة بنغازي، شرق البلاد، على جثث 36 شخصا تمت تصفيتهم في منطقة الأبيار. ونقلت مصادر إعلامية عن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، غير المعترف بها دوليا، عزمها فتح تحقيق في الحادثة.

وأكدت الوزارة أن الجثث الـ36 التي عثر عليها، مساء الخميس، على “طريق مصنع الإسمنت” جنوب مدينة بنغازي نقلت شرقا إلى مركز بنغازي الطبي لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد ملابسات وتاريخ الوفاة.