رئيس "إسكان النواب": القوانين الموجوة حاليًا لا تدعم النشاط الاستثماري بمصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أكبر المشاكل التي تواجه المستثمرين في مصر تتعلق بغياب التشريعات المنظمة للاستثمارات في مصر.

وأضاف محمود: "معظم القوانين الموجوة حاليًا لا تدعم زيادة النشاط الاستثماري في مصر"، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 10 آلاف قانون صادر منذ عقود، ويتم التعامل معها حتى الآن، الأمر الذي أنعكس على هروب المستثمرين.

وأضاف "محمود"، في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر التطوير العقاري الثاني، أن الدولة لابد أن تحتاج إلى الدخول بقوة في الاستثمارت العقارية، خاصة وأن هذا القطاع يستحوذ على 70 % وحتى 80% من العمالة المصرية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن لجنة الإسكان بالبرلمان تتعاون بشكل كبير مع وزارة الإسكان في إصدار كل التشريعات التي يحتاجها القطاع العقاري، لزيدة الاستثمار في هذا القطاع، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تبدأ في مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل.