الألاف يحتشدون في برشلونة دعما لوحدة الأراضي الاسبانية ورفضا لاستقلال كتالونيا

مدريد - (أ ش أ):

خرج آلاف المواطنين في شوارع مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا اليوم /الأحد/ للاعراب عن دعمهم لوحدة الاراضي الاسبانية، وذلك عقب إعلان الإقليم الاستقلال من جانب واحد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المسيرة حظيت بدعم كافة الأحزاب السياسية الرئيسية، كما سيطر وجود العلم الإسباني على المشهد في يد المتظاهرين الرافضين لقرار حكومة الإقليم بالاستقلال.

من ناحية أخرى، احتشد مجموعة من المؤيدين لاستقلال كتالونيا اليوم من أجل الاحتفال باعلان الاستقلال، فيما اتسمت الأحداث بالسلمية من الجانبين.

وأضاف الراديو أن التساؤل الذي يسيطر على أذهان الجانبين الآن يتمثل في ما اذا كانت حكومة مدريد ستتمكن من الاطاحة برئيس إقليم كتالونيا كارلس بويجديمونت بالقوة فى ظل رفضه ترك منصبه.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت تنفيذ المادة 155 من الدستور الإسباني والتي تفيد بسحب جميع سلطات الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي عقب إعلان بويجديمونت الاستقلال من جانب واحد أمس الاول الجمعة.