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مسيرة لمؤيدي الوحدة في برشلونة ضد استقلال كتالونيا عن إسبانيا

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مصراوي Masrawy

مسيرة لمؤيدي الوحدة في برشلونة ضد استقلال كتالونيا عن إسبانيا

03:03 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مسيرة لمؤيدي الوحدة في برشلونة ضد استقلال كتالونيا عن إسبانيا

مسيرة لمؤيدي الوحدة في برشلونة ضد استقلال

مدريد - (د ب أ):
خرج الكتالونيون المؤيدون للوحدة اليوم الأحد للمرة الثانية خلال شهر واحد في احتجاجات مناهضة لانفصال إقليمهم عن إسبانيا.

بدأت المسيرة التي نظمتها حركة "المجتمع المدني الكتالوني" المؤيدة للوحدة ، ودعمتها الأحزاب المناهضة للاستقلال، ظهر اليوم (1100 بتوقيت جرينتش) حاملة شعارات "نحن جميعا كتالونيون" و"نحن جميعا إسبان" و"نرغب في البقاء معا".

وقدر المنظمون عدد المشاركين في مسيرة اليوم بنحو 1ر1 مليون شخص.

وقبل ثلاثة أسابيع، نظمت حركة "المجتمع المدني الكتالوني" مسيرة أخرى وقالت إن عدد المشاركين فيها بلغ مليون شخص ، بينما أفادت تقديرات الشرطة بعد ذلك بأن عدد المشاركين هو 350 ألف شخص.

ولكن الانفصاليين تمكنوا أيضا من تنظيم مظاهرات كبيرة من بينها إضراب عام في 3 أكتوبر شارك فيه 700 ألف شخص.

وتأججت المشاعر في كتالونيا بعد أحداث بالغة الأهمية شهدها أمس الأول الجمعة عندما صوت برلمان كتالونيا لصالح الاستقلال وردت الإسبانية بعزل حكومة الإقليم والدعوة لانتخابات جديدة به في 21 ديسمبر المقبل.

ودعا حاكم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون أمس السبت إلى "معارضة ديمقراطية" لاستيلاء مدريد على الإدارة الكتالونية، وهو ما أسفر أيضا عن عزل رئيس شرطة الإقليم جوسيب ليويس ترابيرو.

وأفادت عدة تقارير إعلامية إسبانية إلى أن غد الاثنين سوف يشهد اتهام بوجديمون وقادة انفصاليين آخرين "بالتمرد"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 30 سنة ، كما يمكن أن تصدر أوامر باحتجازهم إلى حين المحاكمة.

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