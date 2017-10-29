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نائب إسرائيلي: إرجاء مشروع قانون يربط مستوطنات ببلدية القدس بعد ضغوط أمريكية

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مصراوي Masrawy

نائب إسرائيلي: إرجاء مشروع قانون يربط مستوطنات ببلدية القدس بعد ضغوط أمريكية

02:58 م الأحد 29 أكتوبر 2017

نائب إسرائيلي: إرجاء مشروع قانون يربط مستوطنات ببلدية القدس بعد ضغوط أمريكية

مستوطنات إسرائيلية - ارشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

صرح نائب إسرائيلي بأنه جرى إرجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل يربط مستوطنات إسرائيلية ببلدية القدس بعد ضغوط من الولايات المتحدة.

ورغم أنه لا يضم رسميا المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، فإن مشروع القانون يضمن أغلبية يهودية في المدينة التي يسكنها إسرائيليون وفلسطينيون.

وقال النائب ديفيد بيتان من حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي:"هناك ضغوط أمريكية تعتبر أنه (القانون) يمثل ضما".

وأضاف: "يمكن أن نعطي الأمر وقته لتوضيح الأمور للأمريكيين، وإذا ما تم تمرير المشروع خلال أسبوع، ستكون مشاكله أقل".

ونقلت صحيفة "هاآرتس" عن نتنياهو القول إن إسرائيل تنسق بشأن المشروع مع الولايات المتحدة.

وأضاف :"الأمريكيون تواصلوا معنا واستفسروا بشأن مشروع القانون. وبما أننا ننسق معهم، فمن المفيد (مواصلة) الحديث والتنسيق معهم. نعمل على تعزيز وتطوير مشروع المستوطنات".

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