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تصميم أغلى حذاء نسائي في العالم.. قيمته 260 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

تصميم أغلى حذاء نسائي في العالم.. قيمته 260 مليون جنيه

03:11 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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7 استخدامات غريبة لقشر الموز.. منها

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7 استخدامات غريبة لقشر الموز.. منها "تلميع الأحذية"

كتب - هشام عواض:

صممت فتاة بريطانية زوج من الأحذية النسائية، صنفتها بأنها الأغلى في العالم، حيث بلغت تكلفته حوالي 15 مليون دولار أي قرابة 262 مليون جنيهًا مصريًا، حسب موقع "odditycentral" الأمريكي للمنوعات والطرائف.

وكانت قد البريطانية ديبي وينجهام، تصميم أغلى ثوب في العالم سابقًا، وتشتهر بتصميماتها الفخمة والفاخرة للمشاهير والشخصيات السياسية الرفيعة المستوى.

ويتميز الحذاء بالماسات الوردية والزرقاء التي ترصعه، والتي يصل ثمنها إلى أكثر من مليون دولار.

ويحتوي الحذاء على ثلاثة قيراطات من الماس الأبيض النقي و1000 ماسة صغيرة تزين حوافه، في حين صنع سحاب الحذاء من الذهب الخالص.

وتطلبت صناعة هذا الحذاء مئات الساعات من العمل على يد واحد من أمهر الحرفيين في العالم، حيث تم طلاء جلد الحذاء بماء الذهب، وتم تزيينه بزهور الياسمين المصنوعة من الجلد والمرصعة بالألماس.

وأوضحت متحدثة باسم المصممة وينجهام بأن الحذاء تم تصميمه بطلب من عائلة فاحشة الثراء أرادت أن تقدمها كهدية لإحدى الصديقات في عيد ميلادها.

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