تعرف على مشاكل النظافة الشخصية في الغرب.. وكيف تحلها "الشطافة"

كتب- أحمد عصام روّاي:

لا يتم تزويد "الحمامات" في أمريكا ودول أوروبا الغربية والشمالية بالـ"شطافة"، مما يضطرهم لاستخدام المناديل الورقية من أجل الحفاظ على نظافتهم الشخصية.

وأشارت الأبحاث الطبية التي نُشر محتواها على موجع جريدة "دايلي ميل" الإنجليزية، أن الحفاظ على النظافة الشخصية بعد التبول أو التبرز باستخدام المناديل الورقية الجافة غير كاف، مما يضر بالصحة مسببًا الالتهابات وموفرًا بيئة خصبة للعديد من الكائنات الدقيقة.

ونصح خبراء الصحة الشخصية بضرورة التطهر بواسطة المناديل المبللة -ويت وايبس- نظرًا لاحتوائها على مطهرات مثل الكحول ونسبة من الماء والصابون، أو استخدام البيديه -المتوافر في "حمامات" بعض الدول مثل إيطاليا وأسبانيا واليونان وفرنسا- للاغتسال بواسطة الماء.

وتوفر "الشطافة" المستخدمة في "حمامات" دول الشرق الأوسط أداة فعالة للحفاظ على النظافة الشخصية، مما يحمي البشرة من الالتهابات والعددوى الفطرية والبكتيرية.