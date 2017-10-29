ننشر التشكيل الجديد لمجلس نقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي
03:07 م الأحد 29 أكتوبر 2017
كتب - أحمد جمعة:
عقد مجلس نقابة الأطباء، اجتماعه الأول مساء السبت، بعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت منتصف الشهر الجاري.
وأعلن المجلس، إعادة تشكيل هيئة المكتب ومقرري اللجان بالنقابة العامة، على النحو التالي:
تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء
النقيب: أ.د/ حسين محمود خيري
الوكيل: أ.د / أسامة عبد الحي
الأمين العام: د/ إيهاب الطاهر
أمين الصندوق: د/ محمد عبد الحميد
الأمين العام المساعد: د/ منى مينا
أمين الصندوق المساعد: د/ أحمد حسين
مقرري لجان النقابة
مصر العطاء : د / أحمد فتحى
المنشآت الطبية : د / أحمد صلاح
لجنة التحقيق ( آداب المهنة ) : أ.د/ جورج ناشد - د/ راجح السياجي
هيئة التأديب : أ.د/ أسامة عبد الحى - أ.د / عبد الحكيم عيسى
الهيئة الاستئنافية : د / محمد عبد الحميد - د / أحمد صلاح
اللجنة الاجتماعية : د / شيرين المهندس
التعليم الطبي : أ.د / عمرو فاروق
الشباب : د/ راجح السياجى
الإعلام : د/ هاني مهني
الحريات : د/ محسن عزام
الإسكان : د/ محمد عبد الحميد
النقابات الفرعية : د/ كريم مصباح
الرواد: د/ نجوى الشافعى
الشكاوى: د/ منى مينا
اللجنة النقابية الوزارية: هيئة المكتب + د/ سميرالتونى + أ.د/ محمد سلامة + د/ راجح السياجى + من يرغب من الأعضاء
لجنة المسئولية الطبية : أ.د / حسين خيري