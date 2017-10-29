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ننشر التشكيل الجديد لمجلس نقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي

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ننشر التشكيل الجديد لمجلس نقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي ننشر التشكيل الجديد لمجلس نقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي

مصراوي Masrawy

ننشر التشكيل الجديد لمجلس نقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي

03:07 م الأحد 29 أكتوبر 2017

كتب - أحمد جمعة:

عقد مجلس نقابة الأطباء، اجتماعه الأول مساء السبت، بعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت منتصف الشهر الجاري.

وأعلن المجلس، إعادة تشكيل هيئة المكتب ومقرري اللجان بالنقابة العامة، على النحو التالي:

تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء

النقيب: أ.د/ حسين محمود خيري

الوكيل: أ.د / أسامة عبد الحي

الأمين العام: د/ إيهاب الطاهر

أمين الصندوق: د/ محمد عبد الحميد

الأمين العام المساعد: د/ منى مينا

أمين الصندوق المساعد: د/ أحمد حسين

مقرري لجان النقابة

العطاء : د / أحمد فتحى

المنشآت الطبية : د / أحمد صلاح

لجنة التحقيق ( آداب المهنة ) : أ.د/ جورج ناشد - د/ راجح السياجي

هيئة التأديب : أ.د/ أسامة عبد الحى - أ.د / عبد الحكيم عيسى

الهيئة الاستئنافية : د / محمد عبد الحميد - د / أحمد صلاح

اللجنة الاجتماعية : د / المهندس

التعليم الطبي : أ.د / عمرو فاروق

الشباب : د/ راجح السياجى

الإعلام : د/ هاني مهني

الحريات : د/ محسن عزام

الإسكان : د/ محمد عبد الحميد

النقابات الفرعية : د/ كريم مصباح

الرواد: د/ نجوى الشافعى

الشكاوى: د/ منى مينا

اللجنة النقابية الوزارية: هيئة المكتب + د/ سميرالتونى + أ.د/ محمد سلامة + د/ راجح السياجى + من يرغب من الأعضاء

لجنة المسئولية الطبية : أ.د / حسين خيري

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مصراوي Masrawy

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