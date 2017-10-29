ننشر التشكيل الجديد لمجلس نقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

عقد مجلس نقابة الأطباء، اجتماعه الأول مساء السبت، بعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت منتصف الشهر الجاري.

وأعلن المجلس، إعادة تشكيل هيئة المكتب ومقرري اللجان بالنقابة العامة، على النحو التالي:

تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء

النقيب: أ.د/ حسين محمود خيري

الوكيل: أ.د / أسامة عبد الحي

الأمين العام: د/ إيهاب الطاهر

أمين الصندوق: د/ محمد عبد الحميد

الأمين العام المساعد: د/ منى مينا

أمين الصندوق المساعد: د/ أحمد حسين

مقرري لجان النقابة

مصر العطاء : د / أحمد فتحى

المنشآت الطبية : د / أحمد صلاح

لجنة التحقيق ( آداب المهنة ) : أ.د/ جورج ناشد - د/ راجح السياجي

هيئة التأديب : أ.د/ أسامة عبد الحى - أ.د / عبد الحكيم عيسى

الهيئة الاستئنافية : د / محمد عبد الحميد - د / أحمد صلاح

اللجنة الاجتماعية : د / شيرين المهندس

التعليم الطبي : أ.د / عمرو فاروق

الشباب : د/ راجح السياجى

الإعلام : د/ هاني مهني

الحريات : د/ محسن عزام

الإسكان : د/ محمد عبد الحميد

النقابات الفرعية : د/ كريم مصباح

الرواد: د/ نجوى الشافعى

الشكاوى: د/ منى مينا

اللجنة النقابية الوزارية: هيئة المكتب + د/ سميرالتونى + أ.د/ محمد سلامة + د/ راجح السياجى + من يرغب من الأعضاء

لجنة المسئولية الطبية : أ.د / حسين خيري