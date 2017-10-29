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وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج دفعات 2017 بأكاديمية "أخبار اليوم"

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وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج دفعات 2017 بأكاديمية "أخبار اليوم"

03:05 م الأحد 29 أكتوبر 2017

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، حفل تخريج دفعات 2017 لطلاب أكاديمية أخبار اليوم، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.

في مستهل الحفل، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعليم المتميز الذي تقدمه الأكاديمية لطلابها، مقدما التهنئة بالأصالة عن نفسه وعن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للخريجين وأسرهم والعاملين في الأكاديمية من أساتذة وطلاب وإداريين.

ودعا "عبد الغفار"، الطلاب إلي التسلح بالمعرفة والعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجال تخصصهم وأن لا يكتفوا بما درسوه خلال سنوات الدراسة وضرورة التفاعل والتواصل مع أقرانهم على المستوى الدولي لمواكبة المستجدات في مجال عملهم، مؤكدًا أن في حاجة لكفاءات حقيقية في جميع المجالات لمواكبة خطة التنمية في الدولة.

ووزع "عبد الغفار"، جوائز التفوق والإبداع على المتفوقين من الطلاب، وتوزيع شهادات التخرج على خريجي الأكاديمية دفعات 2017 ، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق. وعلى هامش فعاليات الحفل تفقد الوزير معرضا لمشاريع تخرج طلاب الأكاديمية والتي ضمت مطبوعات ومشروعات صحف ومجلات ومطويات صحفية، كما تفقد مشروعات التخرج للأقسام الهندسية بالأكاديمية، مشيدا بالمستوى العلمي الراقي لطلاب الأكاديمية.

شارك في الحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، والأستاذ محمد الهواري رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتور عادل مبروك عميد الأكاديمية.

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