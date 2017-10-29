القبض على مدير مكتب بريد ومساعده سربوا بيانات العملاء بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط ، اليوم الأحد، القبض على مدير مكتب بريد أبو تيج ومساعده، لاتهامهم بتسريب صور بطاقات الرقم القومي الجديدة خاصة بمواطنين، لصاحب محل خطوط محمول لاستخدامها في فتح وتسجيل خطوط جديدة.

وأفاد إخطار تلقاه اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج، أكدتها التحريات مفادها قيام "م. ع" مدير مكتب بريد أبو تيج، ومساعده، بتصوير استمارات وبطاقات الرقم القومي الجديدة، ويبيعها لصاحب محل محمول، ليستخدمها في فتح وتسجيل الخطوط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة برئاسة الرائد أحمد علي، رئيس المباحث وشارك فيها النقيب محمد الشربيني، معاون أول المباحث ومعاوني المباحث بالقسم.

وتم ضبط المتهمين وبحيازتهم عدد من الاستمارات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.