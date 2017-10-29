شريحة موبايل أوقعت بـ"رمضان".. الأمن يكشف غموض تفجير خط غاز بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة تفجير خط الغاز بمدينة بنها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حداد"، مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وألقى القبض عليه، كان يحاول سرقة خط الغاز، فانفجر الخط، وفر المتهم هاربًا قبل القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية لفريق البحث الجنائي، الذي قاده اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تفيد بأن شريحة المحمول التي عثر عليها في مكان انفجار خط الغاز الذي يربط بين قريتي ورورة ودملو، ويغذي مدينة بنها، وبعض القرى.

وتبين أن شريحة الموبايل لشخص يدعى "رمضان. ع" 37 عامًا، حداد، وشهرته "رمضان الحداد"، ومقيم في منطقة عين شمس بالقاهرة، ونسق فريق البحث مع مباحث القاهرة ومصلحة الأمن العام، وتوجهت قوة من رجال المباحث إلى مكان المتهم، وتم القبض عليه، وبمواجتهه اعترف بارتكاب الواقعة.

وبحسب أقوال المتهم، فإنه حضر إلى مكان الواقعة، ومعه كمية من المفاتيح، وحقيبة معدات لفتح المحبس للاستيلاء على الخط، إلا أنه أثناء فتح المحبس، تسبب ضغط الغاز في الانفجار، ما أدى إلى إصابته بالذعر، وفر هاربًا من المكان، وسقط منه تليفونه المحمول أثناء الهرب، وبالكشف على المتهم تبين أنه مطلوب ضبط وإحضاره في قضية سرقة مواد برتولية بمنطقة الخانكة.

وشهدت مدينة بنها منتصف شهر سبتمبر الماضي، انفجار خط غاز طبيعي، يقع بين قريتي ورورة، ودملو، نتيجة تعرضه لمحاولة سرقة، فهرعت قوات الأمن والإطفاء وخبراء المفرقعات، وتم السيطرة على التسرب، وتبين أن أحد الأشخاص كان يحاول سرقة الخط، ما أدى لانفجاره.