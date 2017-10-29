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التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادي دجلة

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادي دجلة التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادي دجلة

التحرير

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يلتقي مساء اليوم الأحد، نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السابعة بمسابقة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

وتعتبر المباراة الأولى لنادي الزمالك على القاهرة منذ عامين و عشرة أشهر من آخر مباراة لعبها أمام إنبي في موسم 2014-2015 والتي انتهت بفوز إنبي بهدفين نظيفين في مباراة شهدت جدلًا تحكيميا بسبب تسجيل الزمالك هدفين صحيحين لم يحتسبهما حكم اللقاء وقتها محمود عاشور.

واختار المونتنجري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك ، 20 لاعبًا، استعدادًا لمباراة وادى دجلة المقرر إقامتها في السابعة مساءً.
 
وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش _ عمر صلاح

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الدفاع: علي جبر – محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – مؤيد العجان - علاء الشبلي

الوسط: طارق حامد -محمد اشرف روقه -معروف يوسف -أحمد داودا -أحمد مدبولي -ايمن حفنى -عبد الله جمعه - أحمد رفعت – دونجا
الهجوم: محمد الشامى – كاسونجو – باسم مرسي 
 
ونستعرض لكم التشكيل المتوقع للزمالك لمباراة اليوم:-
 
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش
 
خط الدفاع: مؤيد العجان-محمود علاء-علي جبر-حازم إمام
 
خط الوسط: محمود أشرف "روقة"-أحمد داودا-طارق حامد
 

خط الهجوم: أيمن حفني-كاسونجو-عبد الله جمعة

ويحتل الزمالك المركز السادس من مسابقة الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 6 جولات لعبها هذا الموسم، بينما يحتل وادي دجلة يحتل المركز الخامس عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط .

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التحرير

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