مصطفى مراد فهمي: الكاف لم ينجح في تطوير الحكام.. وهدف الوداد غير صحيح

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قال مصطفى مراد فهمي المرشح على مقعد النائب في قائمة محمود طاهر، في انتخابات الأهلي المقبلة، إن الأهلي كان يستحق الفوز في مباراته مع الوداد المغربي، التي أقيمت مساء السبت، على ملعب برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فهمي في تصريحات لبرنامج «ستاد الهدف» عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي كان له ركلة جزاء صحيحة في مباراة الوداد بعرقلة وليد أزارو بشكل غريب، وهو ليس التحام طبيعي كما قال البعض".

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وأكمل: "أيضا هدف الوداد كان هناك خطأ واضحا لصالح وليد أزارو في منتصف الملعب، مايعني أن هدف الوداد غير صحيح، والأهلي كان من المفترض أن يخرج فائزا بهدفين دون رد على الأقل".



وأستكمل:" قرارت الحكم تقديرية ونهائية، وعملت مع عيسى حياتو رئيس الكاف السابق 22 عاما، كان هناك طفرة كبيرة في الكاف لكن لم ننجح في تطوير الحكام".



وتابع:" حكام الكاف كانت ولازالت نقطة غير مميزة في الكرة الإفريقية، الكرة في القارة السمراء تطورت كثيرا إلا التحكيم، هذا الأمر صعب للغاية".



وشدد مصطفى مراد فهمي على ثقته في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب القاري في المغرب، مثلما فعلها من قبل في عامي 2006 و2012 أمام الصفاقسي والترجي التونسي.

ومن المقرر أن يوجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.