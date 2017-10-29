عماد الدين أديب: الوسط الإعلامي في خطر شديد

كتبت- عايدة رضوان:

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الوسط الإعلامي بمصر في خطر شديد، نظرًا لما تعانيه من تدهور الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تأثير الوسائل الأخرى مثل الإنترنت، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 32 مليون هاتف ذكي، و90 مليون هاتف محمول، فضلا عن الراديو وما تعانيه الصحف من مشكلات كثيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الأحد، لإعلان قناة الحياة، تحت إدارتها الجديدة "مجموعة تواصل الإعلامية"، عن انضمام الإعلامي الكبير عماد الدين أديب إلى فريق عملها من خلال برنامج جماهيري جديد ومتميز.

وأوضح الإعلامي الكبير، أن هناك 4 مشكلات تواجه الإعلامي المصري، وهي: "علو الصوت- الذي لا يعني علو الحق-، وأزمة نقص الاحتراف، وإدخال الخبر مع الرأي، ونفاق الجماهير مثلما كان البعض ينافق السلطة".

وحضر المؤتمر كوكبة من الإعلاميين والصحفيين منهم: "مجدي الجلاد، وعمرو الليثي، ووائل الإبراشي، وعادل أديب، وجمال عنايت، وعبده زينة، ونبيل رشوان"، وهالة سرحان، رئيس شبكة قنوات الحياة، وشريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل.

وقال شريف خالد، رئيس مجلس إدارة تواصل، إن المجموعة تقدر انضمام الإعلامي عماد الدين أديب، إلى فريق عملها، مؤكدًا أنه على ثقة بأنه سوف يكون إضافة كبيرة للقناة.

وشدد خالد، حرصه الشخصي والقناة على تقديم جميع الإمكانيات لإنجاح البرنامج الجديد.

من جانبها، قالت هالة سرحان، رئيس شبكة قنوات الحياة، إن برنامج أديب والمنتظر انطلاقه على شاشة الحياة أوائل العام المقبل سوف يشكل انطلاقه غير مسبوقة في شكل الحوار المذاع على الهواء.