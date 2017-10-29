أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة طفلين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالخانكة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة طفلين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالخانكة

02:49 م الأحد 29 أكتوبر 2017

إصابة طفلين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالخانكة

انفجار أسطوانة غاز

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب طفلين، إثر انفجار أسطوانة غاز، في منزلهما بمنطقة البولاقي بالخانكة، هرعت قوات الإطفاء والدفاع المدني، وتم السيطرة على الحريق، ونقل الطفلين إلى مستشفى الخانكة العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا من الأهالي يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة 23 يوليو بشقة بالدور الخامس، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الموقف، وأسفر الحريق عن إصابة طفلين بإصابات خطيرة تم نقلهما للمستشفى.

من جانبه أصدر مجدي نجاح رييس مدينة الخانكة تعليمات لمسؤول الإنارة العامة بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة لتلافي حدوث كارثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة أمين شرطة أثناء إخماد حريق مصنع بالفيوم

    أخبار

  • السيطرة على حريق بمصنع في الفيوم

    أخبار

  • السيطرة على حريق اندلع بمصنع للغزل والنسيج في الإسماعيلية

    أخبار

  • السيطرة على حريق هائل في منزل بالدقهلية

    أخبار

إعلان

0f5c0cecd7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي