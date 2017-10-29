إصابة طفلين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب طفلين، إثر انفجار أسطوانة غاز، في منزلهما بمنطقة البولاقي بالخانكة، هرعت قوات الإطفاء والدفاع المدني، وتم السيطرة على الحريق، ونقل الطفلين إلى مستشفى الخانكة العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا من الأهالي يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة 23 يوليو بشقة بالدور الخامس، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الموقف، وأسفر الحريق عن إصابة طفلين بإصابات خطيرة تم نقلهما للمستشفى.

من جانبه أصدر مجدي نجاح رييس مدينة الخانكة تعليمات لمسؤول الإنارة العامة بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة لتلافي حدوث كارثة.