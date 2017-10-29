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بدء مشروع التطوير الحضري في الخارجة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بدء مشروع التطوير الحضري في الخارجة بالوادي الجديد

02:46 م الأحد 29 أكتوبر 2017

بدء مشروع التطوير الحضري في الخارجة بالوادي الجديد

مديرية الاسكان والمرافق بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ مشروع التطوير الحضري، وعمارة لإسكان الحالات الأولى بالرعاية "الإيواء" وأسواق حضارية للشباب بمدينة الخارجة.

وأكد وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، لـ"مصراوي"، أن المديرية تتولى تنفيذ مشروع التطوير الحضري بحي "ميتالكو" والذي يضم إقامة حدائق ومتنزهات عامة وإزالة جميع الأكشاك الخشبية، التي يسكن بها بعض المواطنين واستبدالها بعمارة سكنية، مع إقامة أسواق حضارية للشباب بهدف توفير فرص عمل لهم، على أن ينتهي المشروع خلال 9 أشهر من الآن.

وأضاف أحمد، أن المديرية تتولى حاليا توصيل الصرف الصحي لـ 5 قرى جديدة بمراكز الخارجة، وباريس، والفرافرة، والداخلة، بتمويل من المحافظة والتعاون الدولي، وسيجري اختيار 5 قرى أخرى خلال المرحلة الثانية للمشروع تتميز بكثافة سكانية مرتفعة لتنفيذ مشروعات صرف صحي بها.

كما لفت وكيل الوزارة إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء وحدتين محليتين جديدتين بكل من قريتي عدن والمنيرة، وجار إنشاء وحدتين بقرى "جورمشين 7"، و"الثورة" بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه.

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مصراوي Masrawy

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