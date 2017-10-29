السعودية تتهم ايران بإفشال مساعي السلام في اليمن

(أ ف ب):

حملت السعودية إيران، اليوم الأحد، مسؤولية فشل مساعي السلام في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين الحوثيين، مجددة اتهام طهران بتغذية النزاع في هذا البلد الفقير عبر ارسال السلاح.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في افتتاح مؤتمر لوزراء خارجية ورؤساء أركان الدول الاعضاء في التحالف العسكري في الرياض، "ما كان لهذه الميليشيات الاستمرار في ممارساتها لولا دعم الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، النظام الإيراني".

وأضاف أن ايران "تهرب السلاح للحوثي وانصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، كما تهدم كل مساعي الحل في اليمن ما أدى الى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين المتحالفين مع مناصري صالح في سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون الشيعة من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وخلّف النزاع اليمني أكثر من 8650 قتيلا واكثر من 58 ألف جريح وتسبّب بأزمة انسانية كبرى.

وفشلت عدة جولات حوار برعاية الامم المتحدة في التوصل الى حل للنزاع في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية. والمفاوضات السياسية متوقفة منذ اشهر طويلة في موازاة تراجع حدة المعارك على الارض.

وتنفي طهران الاتهامات الموجهة لها بارسال السلاح إلى المتمردين الحوثيين.

ويضم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" 13 دولة هي الى جانب السعودية واليمن، دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين ومصر وباكستان وجيبوتي والسودان والسنغال والكويت والمغرب وماليزيا.