قزحية العين مرآة لحالتك الصحية والعاطفية

كتب - مصراوي:

قال طبيب العيون المجري إينياس بيزلي، إن مراقبة قزحية العين تشير إلى الحالة الصحية للشخص، وهو إجراء عرفته اليونان منذ قديم الأزل وكان يعتبر المرآة الصحية والعاطفية للشخص وذلك منذ عام 1881. حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستعان الطبيب بجهاز لتكبير العين أكثر حداثة لتحليل الإشارات والألوان والبقع التي تظهر في العين وتعطي إشارة لنقاط الضعف في الجسم.

وأكد "بيزلي"، أن معرفة حجم حدقة العين وقطرها وما حولها يسمح بمعرفة الشعور والانفعالات من إرهاق وضغط نفسى وحزن وإثارة إلى جانب الاستعداد الجيني والوراثي للأمراض وحالة الجهاز العصبي والجهاز المناعي ووجود سموم في الجسم كذلك استعداد الشخص للاعتلال المفصلي.