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بالصور.. تفحم كافيه بميدان الساعة في الطالبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تفحم كافيه بميدان الساعة في الطالبية

02:55 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية

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لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في كافيه بمنطقة الطالبية، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من كافية أسفل عقار سكني بميدان الساعة.

ودفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء، وتم محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق الذي التهم محتويات الكافيه.

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