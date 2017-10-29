بالصور.. تفحم كافيه بميدان الساعة في الطالبية
بالصور.. تفحم كافيه بميدان الساعة في الطالبية
02:55 م الأحد 29 أكتوبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق هائل في كافيه بمنطقة الطالبية، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات.
غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من كافية أسفل عقار سكني بميدان الساعة.
ودفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء، وتم محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق الذي التهم محتويات الكافيه.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط نقاش مزق جسد عامل أمام شقيقه في الشارع بكرداسة
-
إخماد حريق بكمية مخلفات بمنطقة الوراق
-
"طعنة قاتلة" تنهي حياة عامل في مشاجرة "ولاد العم" بكرداسة
-
المعاينة تكشف ملابسات تفحم سيارة سوزوكي أمام قسم إمبابة
إعلان
إعلان