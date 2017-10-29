مد أجل الحكم في طعن ممدوح عباس على عمومية الزمالك الأخيرة لـ٥ نوفمبر

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في دعوى ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي لجلسة ٥ نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٣٦١ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

طالبت الدعوى ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.