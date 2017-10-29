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مد أجل الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة الزمالك لـ 5 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

مد أجل الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة لـ 5 نوفمبر

02:30 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مد أجل الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة الزمالك لـ 5 نوفمبر

أحمد سليمان

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعن المقام من عمرو عبد الغفار المحامي بصفته وكيلا عن أحمد سليمان عفيفي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، على قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للنادي لجلسة ٥ نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي قيد تحت رقم 32 لسنة 72 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

طالب الطعن بصفة مستعجلة قبوله شكلا وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 197 بتاريخ 29 أغسطس 2017.

كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

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