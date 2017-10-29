مد أجل الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة الزمالك لـ 5 نوفمبر
مد أجل الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة الزمالك لـ 5 نوفمبر
02:30 م الأحد 29 أكتوبر 2017
أحمد سليمان
كتب ـ محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعن المقام من عمرو عبد الغفار المحامي بصفته وكيلا عن أحمد سليمان عفيفي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، على قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للنادي لجلسة ٥ نوفمبر المقبل.
واختصم الطعن الذي قيد تحت رقم 32 لسنة 72 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
طالب الطعن بصفة مستعجلة قبوله شكلا وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 197 بتاريخ 29 أغسطس 2017.
كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القضاء الإداري يقضي بحظر بث حلقات إسلام بحيري على الفضائيات
-
مصدر قضائي: نقل المحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة للعباسية
-
إحالة طعن التحفظ على أموال الناقد الرياضي علاء صادق للمفوضين
-
الإدارية العليا تؤجل طعن هشام جنينة على بطلان إعفائه من منصبه لـ
إعلان
إعلان