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سقوط نجار مسلح هارب من 56 سنة سجن بإمبابة

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مصراوي Masrawy

سقوط نجار مسلح هارب من 56 سنة سجن بإمبابة

02:19 م الأحد 29 أكتوبر 2017

سقوط نجار مسلح هارب من 56 سنة سجن بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها في ضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من الأحكام القضائية.

وتمكن الرائد محمد المغربي، معاون مباحث إمبابة، من ضبط نجار مسلح يدعى جمال عبد الناصر 26 سنة، هارب من 3 قضايا بإجمالي 56 سنة سجن، و200 ألف جنيه غرامة.

أمام العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أقر المتهم بالأحكام الصادرة ضده، وأخطرت النيابة العامة للتنفيذ.

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