بالصور- بلعب وأفلام كارتون.. ممرضات "حميات بني سويف" ملائكة رحمة

بني سويف ــ أحمد كامل:

"ملائكة الرحمة" وصف أطلق على الممرضات والطبيبات لما يقدمنه من خدمات في علاج المرضى، وطبقته ممرضات وطبيبات مستشفى حميات بني سويف التابع لمديرية الصحة على أرض الواقع مع الأطفال مرضى الفشل الكلوي من توفير وسائل التسلية والترفيه لهم خلال جلسات العلاج التي يقضون فيها ساعات تحت الأجهزة ليتحملوا آلام المرض.

بألوان زاهية وكراسي متحركة وصور جذابة تملأ الحوائط، وألعاب صغيرة أدوات وفرتها ممرضات وطبيبات مستشفى حميات بني سويف داخل غرفة غسيل الكلى الخاصة بمرضى الفشل الكلوي للأطفال لتسليتهم والترفيه عنهم ومحاولة منهم في رفع الآلام المرض أثناء تلقيهم جلسات الغسيل.

تقول الدكتورة أسماء عبدالجواد مدير مستشفى الحميات ببني سويف، إن فكرة إدخال لعب وصور مبهجة وصور الأطفال المرضى ذاتهم على الحوائط نابعة من المستشفى سواء الطبيبات أو الممرضات، لتسلية الأطفال مرضى الفشل الكلوي خلال فترة الغسيل وعدم شعورهم بالملل وتحويلها إلى مكان جذاب يشعر خلاله الطفله بأنه ملكه أو حضانة خاصة، لافتة إلى أن إدارة المستشفى طلبت صورا شخصية من الأطفال المرضى لتعليقها على الحائط، حتى يتعلق الطفل بالمكان خلاله فترة مرضه ويشعر بأنه في منزله وبداخل غرفته، ويكون المكان نفسه عامل جذب له، مشيرة إلى أن أطقم التمريض والأطباء بالمستشفى ساهموا بشكل كبير في تحويل غرفة غسيل الكلى من شكلها المعتاد إلى غرفة أطفال منزلية أو حضانة يشعر داخلها الطفل بمرحلة عمره، ويبتعد عن فكرة صعوبة علاجه.

سعيدة محمد كامل، والدة طفلة تجري جلسة غسيل كلوي بالمستشفى قالت: "أشكر العاملين بمستشفى الحميات ببنى سويف على ما فعلوه مع ابنتي طوال فترة إجرائها جلسة الغسيل، لأنهم يحاولون إسعاد الأطفال المرضى وجذبهم للمكان، بالهدايا أو الألعاب وتعليق صورهم على الحوائط، سواء كانوا من التمريض أو الأطباء، لافتة إلى أن محاولة المستشفى إدخال البهجة على الأطفال دفعتها لمشاركتهم بإحضار صور لتعليقها على الحوائط: قائلة "لو كان بمقدرتي لقدمت أكثر من ذلك".

من جانبه قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن ماكينات الغسيل الكلوي نقلت لمستشفى الحميات عقب تطوير المستشفى العام ببني سويف، وتحتوي على 67 ماكينة غسيل كلوي بينها غرفة خاصة بالغسيل الكلوي للأطفال بها 5 ماكينات، بالإضافة إلى وحدة علاج الفيروسات الكبدية والتي سوف يتم افتتاحها قريبا وتحتوي على غرفة للكشف والأشعة والتحاليل والصيدلية لصرف علاج السوفالدي.

وأبدى وكيل وزارة الصحة ببني سويف إعجابه بحسن معاملة المستشفى للمرضى وابتكارهم لأفكار خارج الصندوق لرفع العبء النفسي عنهم سواء الأطفال أو الكبار.