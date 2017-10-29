مصرع سيدة وإصابة 14 آحرين في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي المنيا»

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لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 14 شخصًا آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وكشفت معاينة المقدم علاء جلال، رئيس مباحث ملوي، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، انفجر أحد الإطارات، مما أدى لانقلابها.

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وأسفر الحادث عن مصرع فاطمة عبد الرحمن أبو الحسن 50 سنة، وإصابة 14 آخرين بينهم 5 أطفال هم: منة مجدي عادل 5 سنوات، وشقيقتيها "لمياء" عامان، و"رشا" عام ونصف، ومحمد أحمد مراد 3 سنوات، وأحمد شعبان 5 سنوات، نُقلوا إلى مستشفى ملوي العام.

حُرر محضر الواقعة، أحاله اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إلى النيابة العامة للتحقيق.