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حريق هائل في مصنع حديد بالفيوم.. والحماية المدنية تنقذ العمال

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حريق هائل في مصنع حديد بالفيوم.. والحماية المدنية تنقذ العمال حريق هائل في مصنع حديد بالفيوم.. والحماية المدنية تنقذ العمال

التحرير

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كتبت - رحاب العجمي:

اندلع حريق هائل في مصنع لإنتاج خوص الحديد بالمنطقة الصناعية الثانية بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم، اليوم الأحد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، وإنقاذ العاملين كافة.

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وأسفر الحريق عن إصابة أمين شرطة بكسور نتيجه انزلاق قدمه من أعلى سُلَم الإطفاء، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لبعض المصابين بحالات اختناق.

وتبين بالفحص أن سبب الحريق ماس كهربائي بتنك الزيت الخاص بتشغيل المصنع، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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