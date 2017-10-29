عبد العال لـ«المصريين بأمريكا»: البرلمان مجلس حرب جاء بعد ثورتين وليس فيه حزب حاكم

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قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال لقاء وفد البرلمان الذى يزور الولايات المتحدة حاليا الجالية المصرية بأمريكا، إن مجلس النواب مجلس حرب جاء بعد ثورتين، مشيرا إلى أن متابعى الجلسات يعرفون أن المجلس ليس فيه حزب حاكم، فقط هناك ائتلاف أغلبية برئاسة المهندس محمد السويدى، يتكون من مجموعة من الأحزاب والمستقلين.

وأضاف عبد العال، فى كلمته التى وجهها للجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المعارضة موجودة تحت قبة البرلمان، ويمثلها عدد من الأحزاب، منها حزب المصريين الأحرار، واصفا لقاء الوفد البرلمانى بالجالية المصرية بـ«اللقاء المشرف»، وأن الأحاديث الجانبية له معهم كشفت عن كنوز مصر بالخارج.

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وأكد عبد العال أن الأحاديث الجانبية مع الجالية المصرية كشفت أيضا عن أن لدى الجميع رغبة فى المشاركة فى الوطن الأم، وداخل المجتمع الأمريكى أيضا، وأنه قد يكون تعدد التنظيمات القائمة عائقا، لكن ذلك لن يقف حائلا أمام تشكيل مجموعة ضغط، مشيدا بدور الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائلا: «الوزيرة تعمل على خلق حلقة وصل بين أبنائنا فى الخارج والوطن الأم، وزيرة لديها فكر جيد لربط المصريين ببلدهم، جلبت كثيرين من أبناء الجيلين الثانى والثالث، وأطلعتهم على كيفية اتخاذ القرار ورجعوا بصورة مشرفة عن وطنهم».

كان على عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية قاموا بزيارة لأمريكا الأسبوع الماضى، على أن تستمر لمدة أسبوع، يلتقى فيها أعضاء بالكونجرس الأمريكي وعددا من أعضاء الجالية المصرية.