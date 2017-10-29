أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 2463 سيدة بـ8 محافظات خلال أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 2463 سيدة بـ8 محافظات خلال أكتوبر

02:10 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 2463 سيدة بـ8 محافظات خلال أكتوبر

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان الكشف المبكر عن سرطان الثدي لــ 2463 سيدة بالمجان وذلك من خلال عدة حملات قامت بها الوزارة بــ 8 محافظات على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري.

واوضحت الدكتورة عبير مغاوري ، مستشار الوزير للأشعة والمشرف العام علي برنامج صحه المرأة، أن المحافظات التى تم تنفيذ الحملات بها هى القليوبية وبني سويف والدقهلية والمنيا و سوهاج والشرقية والجيزة والقاهرة.

وأضافت "مغاوري"، أن الحملات تقدم جميع الخدمات الطبية بالمجان وتستهدف السيدات المصريات وغير المصريات المقيمات داخل جمهورية العربية، لافتة إلى أن الوحدات المتنقلة لصحة المرأة تتمركز في أماكن محددة منها مستشفيات أخميم المركزى بسوهاج ، و ملوى العام بالمنيا، و بلقاس المركزى بالدقهلية، وبنى سويف العام، وقرية العزيزية بالشرقية، ومستشفى الدمرداش الجامعي ، وبمقرمجلس المرأة العربية ، ونادى الصيد بالدقى بالاضافة الى وحدة بمصنع الالومنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا.

وأشارت "مغاوري" في بيان اليوم الأحد، الى أنه سيتم تنظيم ماراثون بالتعاون مع محافظ المنيا والهيئه الانجيليه وعدد من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب خلال الفترة القادمة ، حيث سيتم عقد ندوة عن الكشف المبكرعن سرطان الثدي على هامش المارثون.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر استعدادات الصحة لتأمين مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

    أخبار

  • الصحة: إجراء أول عملية جراحية بـ"الوجه والفكين" بمستشفى أرمنت بالأقصر

    أخبار

  • حلقة نقاشية حول دور الرجل فى دعم المصابات بسرطان الثدي الثلاثاء المقبل

    أخبار

  • الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

    أخبار

إعلان

49f3ff2070.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

"انتصارات أكتوبر بين عبقرية المصري القديم والمعاصر" ندوة بجامعة القاهرة غدًا

"انتصارات أكتوبر بين عبقرية المصري القديم والمعاصر" ندوة بجامعة القاهرة غدًا

ستاد مصر - محللي ستاد مصر يهنئون الزمالك بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد

ستاد مصر - محللي ستاد مصر يهنئون الزمالك بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد