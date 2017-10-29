الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 2463 سيدة بـ8 محافظات خلال أكتوبر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان الكشف المبكر عن سرطان الثدي لــ 2463 سيدة بالمجان وذلك من خلال عدة حملات قامت بها الوزارة بــ 8 محافظات على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري.

واوضحت الدكتورة عبير مغاوري ، مستشار الوزير للأشعة والمشرف العام علي برنامج صحه المرأة، أن المحافظات التى تم تنفيذ الحملات بها هى القليوبية وبني سويف والدقهلية والمنيا و سوهاج والشرقية والجيزة والقاهرة.

وأضافت "مغاوري"، أن الحملات تقدم جميع الخدمات الطبية بالمجان وتستهدف السيدات المصريات وغير المصريات المقيمات داخل جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن الوحدات المتنقلة لصحة المرأة تتمركز في أماكن محددة منها مستشفيات أخميم المركزى بسوهاج ، و ملوى العام بالمنيا، و بلقاس المركزى بالدقهلية، وبنى سويف العام، وقرية العزيزية بالشرقية، ومستشفى الدمرداش الجامعي ، وبمقرمجلس المرأة العربية ، ونادى الصيد بالدقى بالاضافة الى وحدة بمصنع الالومنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا.

وأشارت "مغاوري" في بيان اليوم الأحد، الى أنه سيتم تنظيم ماراثون بالتعاون مع محافظ المنيا والهيئه الانجيليه وعدد من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب خلال الفترة القادمة ، حيث سيتم عقد ندوة عن الكشف المبكرعن سرطان الثدي على هامش المارثون.