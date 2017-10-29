أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

خطف مسؤول أفغاني في باكستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خطف مسؤول أفغاني في باكستان

02:15 م الأحد 29 أكتوبر 2017

خطف مسؤول أفغاني في باكستان

جندي باكستاني على الحدود بين افغانستان وباكستان في

(أ ف ب):

أعلن مسؤولون اليوم، الأحد، تعرض نائب حاكم ولاية كونار الأفغانية إلى الخطف في باكستان، في حادثة قد تؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات بين إسلام آباد وكابول.

وقال المسؤول في الشرطة محمد سجاد خان لوكالة فرانس برس، إن محمد نبي أحمدي وصل إلى مدينة بيشاور الباكستانية الجمعة من أجل موعد مع الطبيب عندما "أجبره مسلحون على دخول عربة قبل أن يقتادوه بعيدا".

وأكد مسؤول في القنصلية الأفغانية في بيشاور، الحادثة التي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنها.

وتأتي الحادثة بعد أكثر من عام على خطف الحاكم السابق لولاية هرات في سوق في إسلام آباد قبل أن يتم الإفراج عنه بعد أسبوعين.

وساءت العلاقات بين البلدين جراء اتهامات وجهت لباكستان بدعم متمردي طالبان الذين يحاولون الإطاحة بحكومة كابول.

ولطالما كانت بيشاور الواقعة على الحدود مع افغانستان مركزا لأنشطة المسلحين في كلا البلدين حيث تشكل المدينة معبرا لعمليات تهريب المخدرات.

وتحملت بيشاور العبء الأكبر خلال العنف منذ أعوام حيث كانت مسرحا لأكبر اعتداء إرهابي يضرب البلاد، عندما هاجم مسلحو طالبان مدرسة يديرها الجيش عام 2014 ما أسفر عن مقتل 150 شخصا معظمهم أطفال.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أنقذ الجيش الباكستاني عائلة كندية-أمريكية في منطقة خرم القبلية القريبة خطفها مسلحون في أفغانستان عام 2012.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

    أخبار

  • محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

    أخبار

  • وصول طائرة إلى كابول على متنها أفغان مرحلين من ألمانيا

    أخبار

  • مقتل قائد فصيل موال لطالبان في غارة أمريكية

    أخبار

إعلان

ce7f6913bc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي