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مصرع سيدة وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع سيدة وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

02:21 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مصرع سيدة وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 14 شخصًا آخرين، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية البرشا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتبين أن سبب الحادث انفجار في أحد إطارات السيارة، ونقل المصابين لمستشفى ملوي العام.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من الدكتور عادل سعد حسانين، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "فاطمة عبدالرحمن أبو الحسن" 50 عامًا، مصابة بنزيف داخلي وعدة إصابات وتوفيت عقب وصولها للمستشفى، بالإضافة إلى 14 مصابًا آخرين من بينهم 5 أطفال هم، "منة مجدي عادل" 5 سنوات، وشقيقتيها "لمياء" عامين، و"رشا" عام ونصف، و"محمد أحمد مراد" 3 سنوات، و"أحمد شعبان" 5 سنوات.

وكشفت التحريات الأولية للمباحث التي أجراها المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز ملوي، عن أن المتوفية والمصابين كانوا يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص"، وانقلبت بهم أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية البرشا بسبب انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، وتم إيداع الجثه بمشرحة مستشفى ملوي العام تحت تصرف النيابة.

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