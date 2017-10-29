بالصور- أغرب أنواع الحلويات في العالم.. منها "شوكولاته المشروم"
بالصور- أغرب أنواع الحلويات في العالم.. منها "شوكولاته المشروم"
02:10 م الأحد 29 أكتوبر 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
9 فوائد غير تقليدية للقهوة.. منها "محو خدوش الأثاث والقضاء على
كتبت - ريم ياسر:
تحاول شركات صناعة الحلويات دائمًا ابتكار نكهات غير تقليدية وجديدة مستوحاه من الأطعمة اليومية، وعرض موقع "برايت سايد" للمنوعات.
1- حلويات بشمع الأذن
تنتج شركة جيلي بين للحلوى بعض المنتجات مستخدمة فى ذلك شمع الأذان البشرية.
2- مصاصات بالعقارب و الحشرات
تصنع شركة هوتليكس حلوى ممزوجة بالحشرات، حيث توجد العقارب و الديدان أو الصراصير داخل كل مصاصة.
3- حلوى من زهر البنفسج
تحظى شركة لا فيوليتا فى إسبانيا بشعبية هائلة لاستعمالها أزهار بنفسج لصناعة الحلويات.
4-علكة بطعم المخلل و اللحم
تطرح شركة واسبى علكة "لبان" بأطعمه غريبة ولكنها لاقت استحسان الجمهور ومنها المخلل و اللحم المقدد.
5- آيس كريم بالخضار
ابتكرت شركة هاجن دازيز اليابانية حلوى آيس كريم بنكهات غريبة مثل الطماطم، الجزر، والكستناء.
6- مشروب غازي بالقرفة والحليب
اصدرت شركة للمشروبات الغازية، مشروبات جديدة في أوروبا بنكهات غريبة مثل القهوة والقرفة والحليب.
7- شيكولاتة بالمشروم
انتجت شركة فوسجيس هوت تشوكلات الأمريكية كرات شيكولاتة مصنوعة من المشروم والملح المدخن والزنجبيل المفروم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
طريقة عمل حلوى بدون سكر
-
أحد أقارب مؤسس "كنتاكي" يزعم العثور على الوصفة السرية.. وهذه تفاصيلها
-
المشروب الأمثل بعد تناول الفسيخ والرنجة..تعرف على محتوياته
-
7 وسائل لحل مشكلة زيادة الملح والبهارات في الطعام.. منها البطاطس
إعلان
إعلان