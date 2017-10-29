بالصور- أغرب أنواع الحلويات في العالم.. منها "شوكولاته المشروم"

9 فوائد غير تقليدية للقهوة.. منها "محو خدوش الأثاث والقضاء على

كتبت - ريم ياسر:

تحاول شركات صناعة الحلويات دائمًا ابتكار نكهات غير تقليدية وجديدة مستوحاه من الأطعمة اليومية، وعرض موقع "برايت سايد" للمنوعات.

1- حلويات بشمع الأذن

تنتج شركة جيلي بين للحلوى بعض المنتجات مستخدمة فى ذلك شمع الأذان البشرية.

2- مصاصات بالعقارب و الحشرات

تصنع شركة هوتليكس حلوى ممزوجة بالحشرات، حيث توجد العقارب و الديدان أو الصراصير داخل كل مصاصة.

3- حلوى من زهر البنفسج

تحظى شركة لا فيوليتا فى إسبانيا بشعبية هائلة لاستعمالها أزهار بنفسج لصناعة الحلويات.

4-علكة بطعم المخلل و اللحم

تطرح شركة واسبى علكة "لبان" بأطعمه غريبة ولكنها لاقت استحسان الجمهور ومنها المخلل و اللحم المقدد.

5- آيس كريم بالخضار

ابتكرت شركة هاجن دازيز اليابانية حلوى آيس كريم بنكهات غريبة مثل الطماطم، الجزر، والكستناء.

6- مشروب غازي بالقرفة والحليب

اصدرت شركة للمشروبات الغازية، مشروبات جديدة في أوروبا بنكهات غريبة مثل القهوة والقرفة والحليب.

7- شيكولاتة بالمشروم

انتجت شركة فوسجيس هوت تشوكلات الأمريكية كرات شيكولاتة مصنوعة من المشروم والملح المدخن والزنجبيل المفروم.