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بالصور- عماد الدين أديب يتعاقد مع قناة الحياة

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مصراوي Masrawy

بالصور- عماد الدين أديب يتعاقد مع قناة الحياة

02:05 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت قنوات الحياة، تحت إدارتها الجديدة - شركة تواصل - اليوم الأحد، انضمام الإعلامي الكبير عماد الدين أديب إلى فريق عملها من خلال برنامج جماهيري جديد ومتميز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، بحضور كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ومنهم: "الإعلامي عمرو الليثي، ومجدي الجلاد، ووائل الإبراشي، وعادل أديب، وجمال عنايت، وعبدة زينة، ونبيل رشوان"، برئاسة الإعلامي عماد الدين أديب، وهالة سرحان، رئيس شبكة قنوات الحياة، وشريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل.

وقال شريف خالد، رئيس مجلس إدارة تواصل، إن الشركة تقدر انضمام الإعلامي عماد الدين أديب، إلى فريق عملها، مؤكدا أنه على ثقة أنه سوف يكون إضافة كبرى للقناة.

وشدد خالد، على حرصه الشخصي والقناة على تقديم كافة الإمكانيات لإنجاح البرنامج الجديد.

من جانبها، قالت هالة سرحان، رئيس شبكة قنوات الحياة، إن برنامج "أديب"، المنتظر انطلاقه على شاشة الحياة أوائل العام المقبل سوف يشكل انطلاقه غير مسبوقة في شكل الحوار المذاع على الهواء.

وتم توقيع التعاقد بين الإعلامي عماد الدين أديب وشبكة قنوات الحياة خلال المؤتمر، فيما تم قراءة سورة الفاتحة من كافة الحضور.

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