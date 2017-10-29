مد فترة التقديم للدراسة في مدرسة النيل بالأقصر لـ2 نوفمبر

الأقصر - محمد محروس:

قرر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مد فترة التقديم بمدرسة النيل المصرية، بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر.

وتجول رئيس الوزراء، يومي الأربعاء والخميس الماضيين على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الأقصر، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة، وتفقد خلال اليوم الأول طريق الكباش وغرفة التحكم ومشروع الإضاءة بالبر الغربي بالأقصر، وفي اليوم الثاني تفقد مشروع مستشفى البياضية الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي والنادي الاجتماعي ومدرسة النيل المصرية بمدينة طيبة الجديدة.